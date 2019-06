'Avengers: Endgame' regresa a los cines con nuevas escenas la próxima semana

Síguenos en Facebook

La exitosa película de Marvel, 'Avengers: Endgame', regresará a los cines con el fin de superar a 'Avatar' y quedarse con el récord de la película más taquillera de todos los tiempos

A diferencia de la última entrega de la famosa franquicia de superhéroes estrenada en abril, esta nueva versión contará con escenas adicionales que no llegaron a verse en la cinta oficial.

El anuncio lo hizo el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien confirmó que 'Avengers: Endgame' volverá a la cartelera antes del estreno de 'Spider-Man: Far from home' (4 de julio).

"No sé si fue anunciado. Y no sé cuánto... Sí, lo haremos el próximo fin de semana", dijo Kevin Feige a ComicBook.com durante la conferencia de prensa en Londres de 'Spiderman: Far from home'.

El anuncio sobre el reestreno de 'Avengers: Endgame' ha causado furor entre los fanáticos, pues según algunas páginas especializadas la nueva versión también contará con un pequeño homenaje y algunas sorpresas.

Cabe mencionar que la cuarta entrega de los 'Vengadores', que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU), está a solo 50 mil dólares de superar al filme de James Cameron que logró una taquilla de 200 millones 787 mil dólares convirtiéndose en la cinta con mayor recaudación de todos los tiempos.