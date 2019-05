Cantante Cecilia Barraza: "Nunca cantaría 'Propiedad privada' ni 'Víbora'"

Síguenos en Facebook

Cecilia Barraza, a sus 48 años de trayectoria artística, admite con esa sinceridad que considera una de sus principales virtudes, que ya no está para hacer concesiones y menos va por la vida diciendo sí a todo. Ella pone el dedo en la llaga, dice lo que piensa. “No me gusta, por ejemplo, que en los programas de televisión los conductores y los artistas se echen demasiadas flores. Los halagos exagerados no se sienten tan sinceros, como que ya están puestos en la cabeza, ¿no? Y salen como clichés”, afirma la cantante que este 24 y 25 de mayo, en el auditorio del Colegio Santa Úrsula, presenta su espectáculo “Compartiendo”.

¿Qué otras cosas no te agradan? Que a estas alturas me digan que la música criolla está muriendo. No, pues, tendrá una larga agonía supongo, pero no está acabada. Que ha sido desplazada por muchos géneros de música de acá, eso sí.

¿Cómo has manejado tu carrera y cuál ha sido la constante? Haciendo cosas que me gustan. He escogido a los compositores que sentía, que me han gustado cantar. En ese caso nunca he tenido problemas, no he cedido solo por agradar al público. Hay canciones que yo no cantaría. Primero porque no me salen, segundo porque no me gustan y tercero porque la gente no me las pide.

¿Cómo cuáles? No cantaría nunca “Mi propiedad privada”, que la grabó Lucha Reyes hace muchos años. No la cantaría en primer lugar porque me parece ofensiva para las mujeres. ¿Cómo vas a ser propiedad privada de alguien? Ni que uno fuera un objeto, una casa, un departamento. Te marcaré la frente como si fueras una res, eso no está bien. Y lo que más cólera me da es que las propias mujeres la piden; piensan que eso es bonito, que los celos es una forma de manifestar el amor.

Hay muchas canciones ofensivas a la mujer en la música criolla. “Víbora”, por ejemplo... Otra canción que jamás cantaría, insultan a la mujer de la peor manera. Hay otras que atentan contra la libertad de una mujer, de tener su vida propia y no estar dependiendo de un hombre.

Siempre has sido muy escrupulosa con tu repertorio... He cantado canciones al amor, desamor, pero que tengan un sentido. Las de Andrés Soto, Chabuca Granda, Alicia Maguiña, José Escajadillo, Luis Abelardo Núñez, tonderos de Rafael Otero López, entre otros.

Mario Vargas Llosa te menciona en dos de sus novelas. Le cantaste al Nobel para su cumpleaños... Me acuerdo que fueron tres canciones: “Cardo o ceniza”, “El membrillito” e “Inocente amor”. Le encantó, se levantó de su asiento y me dio un abrazo. Estaba con muchas personas y algunas no me conocían y me presenté. “Soy Cecilia Barraza, la cantante preferida de Felícito Yanaqué, el personaje principal de El héroe discreto”.

Satisfacciones inolvidables que te ha dado tu carrera... Y son muchas. La primera, recibir el espaldarazo de Chabuca Granda, que me vio chibolita por televisión y me llevó a México a cantar en grandes escenarios. También que Alicia Maguiña, y eso me halaga muchísimo, diga siempre que soy una de sus intérpretes favoritas.

Cecilia, tu carrera es fruto de un hogar en el que se bebía música, se respiraba tradición... A mi papá le encantaban cantar valses norteños, tristes con fuga de tondero; se juntaba con músicos como Luis Abelardo Núñez, a quien una noche escuché cantar en mi casa “Cuando habla el corazón”. Yo tenía por ese lado siempre la presencia de gente criolla y es así cuando se ama una determinada música, en este caso la criolla. A los chicos no les gusta porque no la escuchan en sus casas, porque la música siempre tiene que ver con una relación de amor, de cariño con tus padres. Te remite a tu familia.

En dos años celebras 50 de carrera artística. ¿Botarás la casa por la ventana? Te voy a ser bien sincera: luego del concierto de octubre, en el Gran Teatro Nacional, me despido de los espectáculos en teatros. Porque francamente es muy estresante todo, los ensayos, la promoción, la puesta en escena, hay que estar pendiente de las ventas. Tengo 48 años de actividad artística y ya quiero tranquilidad.

