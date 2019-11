Carlos Tubino felicita a joven que se disfrazó de él por Halloween (FOTO)

Síguenos en Facebook

Con motivo de las celebraciones por Halloween, los peruanos han dado rienda suelta a toda su creatividad para elegir el mejor disfraz para esta noche.

Esta vez, una joven es la protagonista del disfraz que se ha viralizado en las redes sociales, luego de asistir a un evento de disfraces vestida como el fujimorista Carlos Tubino y con un cono en su cabeza, recordando la agresión que sufrió el excongresista tras la disolución del Parlamento.

El singular disfraz que ha sido alabado por muchos cibernautas en las redes llegó hasta ser visto por el propio Carlos Tubino, quien no dudó en pronunciarse sobre el hecho.

"Atención a los que me odian: Hay quienes sin conocerme me perciben al revés por mis ACCIONES! Este disfraz por Hallowen ganó el premio en una fiesta. La foto con lo escrito llegó a mis manos a través de un amigo!! Felicito a esta chica que no la conozco por su ingenio!!", escribió el fujimorista a través de sus cuenta de Twitter.