Muy criticado. El defensa peruano Carlos Zambrano se convirtió en tendencia en redes sociales tras la derrota de Boca Juniors por 2-0 ante Newell’s Old Boys por la liga argentina.

Un grupo de usuarios de Twitter, muchos de ellos hinchas de Boca Juniors, arremetieron contra el ‘Kaiser’, a quien acusan de haber tenido un mal partido junto a Facundo Roncaglia, su compañero en la zaga ‘xeneize’.

“Basta de Zambrano y de Roncaglia, por favor, se los pido”; “Si la dupla central va a ser Zambrano-Roncaglia hasta el final de la temporada, que me manden un mail, así no me ilusiono tanto”; “Zambrano y Roncaglia no pueden jugar más en Boca”; “Jugar con Zambrano es jugar con 8″; “Roncaglia y Zamnrano tienen que estar fuera del club en diciembre”, fueron algunos de los comentarios.

ENCAMINADO EN LA LIGA

El conjunto boquense perdió de visita en el estadio Marcelo Bielsa, por la jornada 25 del torneo regular argentino. Cabe anotar que Luis Advíncula también alineó como titular.

A pesar de la derrota, Boca Juniors se mantiene momentáneamente en el primer lugar de la tabla, con 48 puntos. Quienes le siguen el paso muy de cerca son Racing Club, Atlético Tucumán y su archirrival River Plate.