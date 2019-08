Carmen Salinas, recordada por ser la mamá de Nandito, está a favor de golpear a los niños

Síguenos en Facebook

La conocida actriz mexicana Carmen Salinas sorprendió al público sobre la educación que deberían impartir los padres a sus hijos.

En una entrevista para el programa “Montse & Joe”, comentó que está a favor de que los hijos reciban "solo un golpe" para educarlos. La declaración fue hecha al ser consultada Salinas si es una “abuela consentidora”, y respondió que le da mucho cariño a sus nietos, pero que también les enseña a ser respetuosos y que para lograrlo considera que sí es necesario que reciban un “manazo”.

"Nada más una (cachetada) y hablar con ellos, no hablarles con groserías (…) A los hijos no hay que hablarles con majaderías hay que hablarles con toda la dulzura del universo, qué inquietudes tienes, qué necesitas, tú cuentas conmigo y así no lo vuelven a hacer", puntualizó la actriz.

También recordó a su hijo fallecido con esta anécdota:“En su momento le di un manazo a Pedrito, porque creo que a los hijos hay que darles un manazo en el momento en el que lo necesita. A mi hija la agarré fumando de 17 años y la cabeza se le hizo así como la del exorcista, moles, le metí un cachetada y no lo volvió a hacer", comentó la actriz

Pese a que sus declaraciones generaron risas en el público, las conductoras se mostraron sorprendidas y una de ellas le preguntó a Carmen Salinas si sería necesario volver a golpear a un hijo que vuelve a fallar, a lo que respondió que solo bastaba con un solo golpe.