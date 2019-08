Casa rosada y emoticones provocan peleas entre vecinos (VIDEO y FOTOS)

Una casa rosada decorada con dos emoticones gigantes con pestañas postizas y la boca cerrada con un cierre. De esa forma terminó hasta el momento una extraña disputa en un vecindario de Manhattan Beach, al sur de Los Angeles (EE.UU.).

Y es que desde hace unos años, Manhattan Beach decidió prohibir el alquiler de viviendas por menos de 30 días. A pesar de ello, la propietaria de una de las viviendas, alquiló su predio ubicado a tiro de piedra de la playa, en el circuito de AirBnB.

Ante ello, Kathryn Kidd fue denunciada ante los servicios municipales por un grupo de vecinos y sentenciada en mayo pasado a pagar una multa de 4 mil dólares.

La mujer efectuó el pago, pero semanas después, la casa de la discordia fue pintada de rosa y su fachada decorada con dos grandes emoticones amarillos.

Uno pone los ojos en blanco, con la lengua colgando, como si se tratara de una persona que está delirando; el otro tiene la boca cerrada por un cierre: un sesgo estético audaz que molesta a muchos vecinos, sobre todo a aquellos que se sienten directamente atacados por los "emojis".

Susan Wieland, quien denunció a su vecina, dijo que llevaba pestañas postizas cuando conoció a Kathryn Kidd, la dueña de la vivienda; pero la propietaria asegura que el nuevo aspecto de su "alegre casa" solo busca animar al vecindario.

"Acá todo el mundo está triste, deprimido, siempre están preocupados por los asuntos de los demás. Quería enviar un mensaje de alegría, colorido y positivo", declaró la dueña de la vivienda al portal EasyReaderNews, negando que el emoji sea una alusión a su vecina.

Esta semana, varios residentes enojados presentaron el asunto ante el ayuntamiento para exigir que la fachada de la casa sea nuevamente pintada en tonos más neutros. Las autoridades evalúan si la demanda es viable.

AFP

Controversial pink #EmojiHouse in Manhattan Beach. Neighbors believe its retaliation after reporting the illegal short-term rental to the city. Property owner, Kathryn Kidd, says she paid the $4000 fine and turned it into a legal longterm rental. Kidd says its art. @NBCLA pic.twitter.com/4mjM6eiU7q

— Gene Kang (@GeneNBCLA) August 3, 2019