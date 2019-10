‘Caso Cerrado’ será llevado al cine

Síguenos en Facebook

Después de casi dos décadas en la pantalla chica, la doctora Ana María Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar nuevos proyectos que la hagan crecer internacionalmente.

Por ese motivo, la doctora Polo llevará su programa de corte judicial ‘Caso Cerrado’ a los cines, donde ella misma será la protagonista.

“Este es mi último año en televisión”, dijo Ana María Polo, la abogada de 60 años más famosas en Latinoamérica.

Luego continuó con: “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, comentó Polo en una entrevista exclusiva con The Associated Press en la que reveló su proyecto de cine.

CASO CERRADO

El polémico programa de televisión se transmite a diario, y a lo largo de una hora presenta disputas judiciales. En cada episodio se expone una demanda, se hacen alegaciones y tanto los demandantes como los demandados presentan testigos para sustentar sus casos.

Polo, que aunque no ejerce como abogada desde hace una década aún tiene vigente su licencia para mantenerse actualizada, emite luego una decisión como si fuera un fallo, basándose en su conocimiento y experiencia legal.

“A veces uno tiene la energía para usarla en otro sitio, tiene que romper un poco con lo que ha estado haciendo, con la monotonía de la rutina”, dijo sentada en un living del estudio donde poco después grabó cuatro episodios de su programa en seis horas.