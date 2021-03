Afirma tener correa. César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso para las elecciones generales de Perú que se realizarán el próximo 11 de abril, dio una entrevista para Cuarto Poder donde habló de sus propuestas, cuestionamientos, las encuestas y sobre los memes que le han hecho desde el inicio de la campaña electoral.

“¿Le molestan los memes que hagan de usted?”, pregunta el entrevistador.

- No me molestan. He tenido tanto problemas en la vida que un meme para mi no es (problema), pero eso sí, eso quiere decir que está detrás de Acuña. ¿Eso qué es? Lo hacen por desprestigiarme. Saben que los jóvenes están en las redes entonces, ¿cómo vamos a desprestigiar a Acuña? Memes.

Que en lugar de decir 36 mil millones dije 36 mil millones. Meme. De todo me hacen meme. No se cansan de hacer meme.

¿No siente que ha contribuido a eso?

- No sé. Al contrario, digo, qué importante que soy que me andan siguiendo.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA (Minuto: 13:14)

“Si yo llego a la Presidencia, van a decir ‘este no va a robar porque tiene plata como cancha’. Pero mejor, porque ahora que estoy viajando a las regiones me miran y me dicen: ‘ahí está plata como cancha’. Mejor que me digan ‘plata como cancha’ para que cuando llegue a presidente no digan que este va a robar ”, indicó en una entrevista con ‘7x7′ en Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué actividades económicas están prohibidas en regiones con alerta extrema?