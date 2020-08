El hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, lamentó que “Chespirito” haya quedado “fuera de las pantallas del mundo” a través de su cuenta oficial de Twitter. Sin dar mayores explicaciones, aseguró que él y su familia insistirán para que las cosas cambien pronto.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió el hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Su mensaje fue acompañado por un comentario de su hermana, Graciela, quien también lamento que “quien más se ha beneficiado de los programas de ‘Chespirito’” ahora señalen que no valen nada.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar… Los intereses económicos no están en la familia”, escribió Graciela Gomez como respuesta al ‘tuit’ de Roberto Gómez Fernández.

Grupo Televisa contaba con los derechos de transmisión de las series originales. De esta manera, los programas “El chavo del ocho” y “El Chapulín colorado” ya no se podrán emitir en cerca de veinte países.

Al respecto, Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez Bolaños, también se pronunció sobre el hecho de que “Chespirito” deje la televisión en el mundo. A través de su cuenta de Twitter publicó un hilo donde muestra su posición.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en Twitter.

“Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, añadió la actriz que dio vida a ‘Doña Florinda’ en “El chavo del 8”.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, finalizó.

Como se recuerda, “Chespirito” fue creado por el fallecido director, productor y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien también se ganó al público del todo el mundo con producciones como “El chavo del 8”.

