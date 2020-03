Los peruanos leemos menos de un libro al año y como consecuencia, nos hace ser uno de los países que menos libros lee en América Latina, según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).

Sin embargo, existen formas muy sencillas y atractivas para tomar el hábito de leer como algo rutinario, agradable y placentero. Aquí te dejamos las recomendaciones de Julia Zavala, fundadora de Érase una vez así.

1. Dejar de ver a los libros como algo “aburrido”: Algunas personas que no tienen la costumbre de leer, no es recomendable que inicien con un libro de muchas páginas, como “Don Quijote de la mancha”. Lo ideal es que busquen un libro de su agrado, de pocas páginas y vayan buscando cuál es su género literario favorito hasta llegar al indicado.

2. Sigue recomendaciones de bloggers y booktubers: Con el acceso a Internet, es más sencillo encontrar bloggers y booktubers que recomienden libros. Ellos hablarán sobre su experiencia de ciertas obras, si te interesa uno de los que mencionan, ve en busca de ese ejemplar y comienza.

3. No te exijas: Si estás leyendo un libro, pero en el camino te das cuenta que no te gusta, no te sientes atrapado por la historia, déjalo. Mientras más te insistas en querer acabarlo, podrías terminar por aburrirte del hecho de leer, lo mejor es caer en uno que realmente te “atrape”.

4. Acude a ferias de libros: Una de las más conocidas y aclamadas por los “booklovers” es la Feria Internacional del Libro de Lima, pero también hay ferias independientes donde tienes la oportunidad de estar en las presentaciones de los autores, talleres, etc. Actividades de este tipo despertarán en ti el interés por leer.

5. Investiga: Hoy en día las redes sociales es un medio de difusión de frases célebres, citas literarias y demás, sin embargo, a veces solo leemos la frase, le damos like o hasta la compartimos y ahí queda. Pues te sugiero que investigues sobre el autor de esa cita o frase que te gustó. Una vez leí en Facebook una imagen que decía: “Ella está loca, pero es mágica. No hay mentira en su fuego”, de Charles Bukowski y hoy en día, es uno de mis escritores preferidos.