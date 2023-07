Waldir Maqque, cocinero cusqueño, se volvió viral en TikTok y otras redes sociales al presentar peculiar receta de ceviche sin pescado. En el clip se muestra la preparación del platillo, el cual fue un pedido de sus seguidores. Lo cierto es que el ingrediente especial es uno de los alimentos más nutritivos del Perú y tiene su propio día nacional.

El tarwi o chocho es el ingrediente más importante en la receta. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) declaró el 3 de setiembre de cada año Día Nacional del Tarwi. Una internauta brindó detalles sobre el platillo. “Se llama ceviche serrano y es delicioso, uno de los platos típico del Callejón de Huaylas”, comentó.

El muchacho mostró la preparación completa en la que están incluidas la lechuga crespa, culantro, limón, ají limo, cebolla y camote frito. Además, también señaló que es importante realizar el lavado del tarwi. El video viral cuenta con más de 3.000.000 de visualizaciones, más de 144.000 me gusta y 4.397 comentarios.

“Su primera vez que no le sale un plato”, “Para los que no conocen, es ceviche de tarwi”, “Es la primera vez que no le sale el plato”, “Eso es tarwi, muy rico”, “Hay algo que este hombre no haga bien”, “Se ve apetitoso”, “Es una delicia de la sierra”, “Se le llama ceviche serrano”, “El mejor plato”, “Adoro tus videos”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.