¡En Perú nunca te aburres! Las situaciones inéditas en el territorio nacional abundan y parece cosa de todos los días. Así lo demostró un reciente video viral en el que una combi se quedó varada en el ‘desierto’. El hecho causó sorpresa porque los pasajeros se bajaron para empujar el vehículo y hacer que avance.

Tal como se puede se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @richardddsanchez14, el conductor se orilló a la parte desierta del lugar porque tuvo un problema con su combi. En seguida, le pidió a los pasajeros a que se bajen para darle una mano.

Un buen número de personas no dudó y empujaron el vehículo mientras que otros acompañaban el recorrido. Al final, el bus avanzó y todos continuaron su trayecto.

Los cibernautas no dudaron en dejar sus comentarios: “Ese es mi Perú”, “Los pasajeros llevan al bus”, “Los que trabajamos en Lurín lo sabemos”, “Pero, ¿por qué no van por la pista?”, “Casi me pasa”, “Todos deben bajar, veo sentados a varios en la combi”, “Mi Perú es otro level”, “Por eso, amo mi Perú”, “El Dakar en las ruinas de Pachacamac”, “Mi lindo Perú”.