Es bastante probable que te haya pasado alguna vez. Agarrar la funda del celular, el control remoto o los mangos de los electrodomésticos y darse cuenta que están pegajosos, algo que al tacto resulta bastante desagradable. Esto se debe a que, con el paso del tiempo, van acumulando suciedad.

MÁS | Trucos caseros para limpiar el terno y dejarlos como nuevos

Esto es a raíz de que los fabricantes hacen estos objetos y accesorios con un plástico gomoso en el que la suciedad y el polvo se adhieren con mucha más facilidad, ya sea porque se va desgastando o porque poco a poco se va acumulando suciedad o quedan restos adhesivos de algún sticker.

Y es que cualquier objeto o superficie de plástico pueden ensuciarse hasta llegar a tener una textura viscosa. Por eso, si has intentado limpiar esta suciedad y no has tenido éxito, no te preocupes, porque siempre hay trucos caseros para poder quitar la capa pegajosa y que queden como nuevos.

Cualquier superficie de plástico puede ensuciarse hasta tener una textura viscosa. (Foto: Pexels)

Cómo limpiar el plástico pegajoso

El primer truco casero para limpiar tus objetos de plástico pasa por aplicar jabón de lavavajillas sobre la superficie de goma y dejar que haga efecto unos minutos. Después basta con frotar con un paño que saque toda la suciedad y enjuagar con agua para quitar todos los restos del jabón. También se puede realizar el mismo proceso, pero con vinagre blanco, un gran aliado para la limpieza en el hogar.

Usando guantes y un algodón empapado en amoníaco podrás eliminar cualquier tipo de grasa, suciedad o manchas. Para que no sea tan agresivo, lo mejor es diluirlo en agua y, después, ventilar la estancia para evitar posibles intoxicaciones. Asimismo, el alcohol es perfecto para estos casos. Con un pequeño algodón y mucho cuidado, puedes ir quitando toda la suciedad y dejar el objeto como nuevo.

Finalmente, otro de los productos protagonistas en la limpieza del hogar es el bicarbonato de sodio. Para limpiar tus objetos de plásticos, debes hacer una mezcla con agua hasta formar una pasta consistente y, después, con un paño suave, frotarla por la superficie hasta eliminar la zona pegajosa.