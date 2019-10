¿Cómo llevar las uñas cortas sin que estas se vean aburridas?

Síguenos en Facebook

No todas las mujeres gustan de las uñas largas o acrílicas. Sea por el trabajo, donde no le permiten tener un tamaño largo, o por simples gustos. Sin embargo, que estas sean cortas no significa que sean aburridas. ¡Apuesta por tendencias que van muy bien con ellas!

Es por ello que la especialista en uñas, Debbie Díaz de "Debbie Divine" nos brinda algunas tendencias para no descuidar tus uñas pese al tamaño.

Esmaltado gel. Este se ha puesto de moda en los últimos meses, sobre todo para quienes desean que la manicura le dure más de 5 días. Es por ello que el esmalte gel se convierte en una gran ayuda. “Viene en mil colores y seca en una luz led. Puede llegar a durar hasta 3 semanas”, comentó la especialista.

Nude. Es el término más natural, en caso no puedas usar un color muy llamativo. Es solo como si te hubieras puesto brillo.

Rojos u oscuros. Muchas personas creen que este tipo de colores hacen que el tamaño de la uñas se vuelva más pequeño. Sin embargo, lo mejor de estos tonos, es que jugarán muy bien con la elegancia.

Glitter. Sí, claro que es posible. El glitter es para las más atrevidas. Colocarlo en la cantidad suficiente te ayudará a atraer miradas a esta zona.

Consejo para hacer crecer las uñas. Finalmente, la especialista recomienda agregar gelatina de color a nuestra dieta, para aportar el colágeno necesario para tener uñas fuertes y sanas.