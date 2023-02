El congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló que si alguna persona intenta atentar contra la integridad de su familia, no dudaría en “meterle un balazo”. Esto luego que manifestantes, en los últimos días, se han apersonado a las viviendas de distintas autoridades a fin de “protestar”.

“Mientras a algunos no se les ocurra agarrar un piedrón y romperte la luna de la casa o del carro (…) por lo menos yo, no voy a permitir jamás que uno de estos vándalos quiera ejercer violencia contra alguien de mi familia, yo sí le voy a meter bala, no tengo ningún problema con eso”, señaló el legislador en entrevista con el programa ‘Sálvese quien pueda’.

Sorprendidos por la respuesta, los conductores del mencionado espacio le indicaron al congresista si se rectificaba en lo dicho. “¿Estaría dispuesto a dispararle a un ciudadano?”, se le preguntó.

Cueto respondió lo siguiente: “Si un ciudadano es capaz de ir con una piedra y querer dañar la integridad física de un familiar, mi esposa o hija, yo no tengo ningún miramiento contra esa persona, porque no tiene ningún derecho. Yo no sé si esa piedra pueda matar a mi hija”.

💬 José Cueto | "Si uno de estos vándalos quiere ejercer violencia contra alguien de mi familia yo sí les voy a meter bala, no tengo ningún problema con eso. (...) Cuando ejerces autoridad no existe proporcionalidad".



🔗: https://t.co/I3z743Cdvw pic.twitter.com/ptnyxjm5zf — Sálvese Quien Pueda - Cuenta Oficial Perú (@SQP_Peru) February 8, 2023