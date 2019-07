Gladys Tejeda recuerda que una vez no pudo ganar porque no tenía zapatillas (VIDEO)

Un conmovedor video sobre la vida de la atleta peruana, Gladys Tejeda, natural de la provincia de Junín, de la región del mismo nombre, quien hoy logró la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, continúa inundando las redes sociales.

Si bien el video ha sido colgado a YouTube hace años previa a su participación en la maratón femenina en varios eventos deportivos a nivel mundial, hoy sigue siendo furor en internet.

El documental producido por la compañía P&G (Procter & Gamble) aquella vez rindió homenaje al esfuerzo de la atleta Gladys Tejeda Pucuhuaranga, quien pese a las adversidades ha salido adelante y triunfado para el orgullo de los peruanos.

En la vida de la fondista, su madre doña Marcelina Pucuchuaranga cumplió un papel preponderante, quien la apoyó para que continúe hasta conseguir sus sueños. "Recuerdo una vez que no pude ganar porque no tenía zapatillas, obtuve el segundo lugar, pero en esa competencia yo tenía para ganar, porque justo regalaban una cocina bien grande", contó la joven campeona, orgullo del Perú.

"¿Qué tal si en las próximas olimpiadas ganas?, me dijo mi madre. (...) Ella es una gran pieza para mi, si ella no se hubiera preocupado por mi yo no hubiera llegado a donde estoy, y para mi es algo sagrado", afirmó aquella vez la atleta.

El trabajo audiovisual es parte de la campaña 'Criando a un atleta olímpico', donde la atleta de Junín, cuenta todo lo que influyó en su vida para traer lauros al Perú.

«Hay que avanzar, hay que terminar, hay que aprovechar los dones que nos han dado», le recordaba doña Marcelina a su hija para que no desmaye en conseguir sus objetivos.

Gladys Tejeda es la última de 9 hermanos y ahora ha puesto el nombre del Perú en alto.

Mira el video: