La alarmante sobrepoblación carcelaria se ha convertido en un problema cada vez más acuciante en toda América Latina, según los expertos existe un constante incremento en el porcentaje de población penitenciaria en la región. En nuestro país las cárceles han superado su capacidad en un asombroso 118%, según el último informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Además, las masacres carcelarias demuestran las graves consecuencias del hacinamiento en las prisiones. En sentido, Ecuador registra un alarmante 133% de sobrepoblación en sus cárceles y los expertos advierten que esta situación podría superar incluso a las cárceles de Estados Unidos en el futuro.

A pesar de estas preocupantes estadísticas, Ecuador no se encuentra entre los diez países latinoamericanos y caribeños con mayor población carcelaria. Según el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia del Reino Unido, que publicó el ranking del World Prison Brief (WPB), solo un país en América Latina no tiene sus cárceles sobrepobladas, y ese es Surinam. Todos los demás países en la lista superan el 100% de ocupación, algunos llegando a ser de dos a cuatro veces su capacidad original. El promedio de ocupación en la región es del 160%, según el mismo instituto.

La situación es similar en Centroamérica, donde solo Belice se libra de la sobrepoblación carcelaria, mientras que México enfrenta un hacinamiento penitenciario del 101.8%.

Niveles de ocupación carcelaria en América Latina y el Caribe

Haití - 454.4%

Guatemala - 367.2%

Bolivia - 269.9%

Granara - 233.8%

Perú - 233.6%

Honduras - 204.5%

República Dominicana - 183.2%

Antigua y Barbuda - 179.3%

Nicaragua - 177.6%

Islas Vírgenes (EE.UU.) - 162.5%

Bahamas - 161.7%

Brasil - 146.8%

St. Kitts and Nevis - 144%

Paraguay - 143.1%

Venezuela - 143%

Guyana - 142.4%

El Salvador - 135.7%

Ecuador - 133.2%

¿Cuál es el país de América Latina con más presos?

Si bien las cifras en la región superan el 100% un país un particular supera a los demás pese a que no divulga los datos oficiales de su población carcelería, el Instituto Internacional para la Reforma del Sistema Penitenciario (ICPR) estima que en 2012 había alrededor de 57,337 prisioneros en el país, una cifra que iba en aumento.

Al país que le sigue en la lista es Panamá, en el puesto 17, con una preocupante tasa de ocupación del 390%. La situación de sobrepoblación carcelaria en América Latina y el Caribe continúa siendo motivo de gran preocupación y debate en la región.





