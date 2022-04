Gracias a su carisma y talento desde que era una niña, Daniela Luján supo hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano. Si bien, todos la recuerdan por su primer protagónico en “Luz Clarita”, que la llevó a convertirse en una estrella infantil a los ocho años, quienes siguieron su carrera la vieron brillar en otras producciones como “Gotita de amor”, “El diario de Daniela”, “Primer amor a mil x hora”, “Cómplices al rescate” y muchas otras más. A pesar de que la fama le sonreía, ella desarrolló un extraño trastorno con el cual vive hasta la actualidad.

Algo que no debería sorprendernos, pues al iniciarse en la industria artística siendo una menor, esto la llevó a tener un ritmo de vida distinto, que a la larga afectó su salud. Aunque en una ocasión, la también cantante de 34 años dijo que no se arrepiente de haber comenzado en la actuación desde temprana edad porque gracias a ella pudo conocer diferentes países, lo cierto es que el estrés con el que vivió entre las grabaciones, estudios, vida familiar, amigos, etc., le pasaron factura.

A continuación, te contamos cuál es el trastorno que padece la histrionisa, nacida en Ciudad de México el 5 de abril de 1988, quien no solo apareció en la pantalla chica, también en cine y teatro.

La actriz contó que padece hace varios años de dicho trastorno, el cual supo sobrellevarlo (Foto: Daniela Luján / Instagram)

¿CUÁL ES EL EXTRAÑO TRASTORNO QUE PADECE DANIELA LUJÁN?

Daniela Luján confesó en una entrevista con “De primera mano” que padece bruxismo. “Me estreso y aprieto mucho mi mandíbula; y eso, para los que lo hacen, es peligroso y tiene muchas consecuencias”, comentó.

Por ello recomendó a quienes lo padecen ir al especialista para que les recomiende usar guardas dentales; de lo contrario, pondrían en riesgo su integridad.

“Rechinas los dientes, los desgastas y los puedes tronar porque estás [tenso] todo el tiempo por el estrés. Las guardas son una cosa de plástico como una protección, entonces [te ayuda]”, manifestó.

¿CÓMO SOBRELLEVA SU BRUXISMO DANIELA LUJÁN?

La joven, quien fue al especialista por este trastorno, reveló que le recomendaron usar guardas dentales, placas o férulas dentales, que al ser dispositivos de plástico o resina le ayudan a no lastimarse.

La actriz saltó al estrellato por "Luz Clarita" (Foto: Daniela Luján / Instagram)

¿QUÉ ES EL BRUXISMO?

El bruxismo es un trastorno que hace a las personas, de manera involuntaria, apretar y rechinar los dientes sin propósitos funcionales, sobre todo en las noches cuando duerme. Aunque puede producirse en el día, está más relacionado con el sueño y es difícil de controlar, pues solo te enterarás de que lo padeces cuando alguien escucha los ruidos que generas.

Debido a esta parafunción mandibular, puedes llegar a tener dolores intensos de cabeza, de los músculos de la mandíbula, cuello y oído, e incluso desgastar tu dentadura haciendo que se pulverice o desmorone, además de destruir el hueso que soporta tus dientes y causar problemas de articulación.

Causas del bruxismo