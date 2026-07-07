Latina Televisión incorporará a su programación la novela turca “Corazón Ajeno”, una producción que explora el amor, el duelo y los lazos que surgen a partir de un trasplante de corazón.

El estreno está previsto para el lunes 3 de agosto, a las 10:45 p. m., en la señal del canal.

Una nueva vida marcada por un trasplante

La historia tiene como protagonista a Aslı, una joven que durante años lucha contra una grave enfermedad cardíaca.

Tras recibir el trasplante que esperaba, cree haber dejado atrás los problemas de salud. Sin embargo, pronto descubre que el corazón que ahora mantiene con vida pertenecía a Melike, hija de una de las familias más influyentes de Estambul, fallecida en un accidente.

Ese hecho une para siempre el destino de ambas familias y desencadena una serie de acontecimientos marcados por secretos y conflictos emocionales.

Un romance marcado por el pasado

En medio de esta nueva realidad, Aslı conoce a Aras, un hombre que inicialmente la rechaza porque representa el recuerdo de la pérdida de Melike.

Con el paso del tiempo, ambos desarrollan una relación sentimental que deberá enfrentar heridas del pasado, prejuicios y verdades que amenazan con salir a la luz.

La producción combina elementos de drama, romance y suspenso, construyendo una historia centrada en las consecuencias emocionales que puede generar una segunda oportunidad de vida.

Estreno en agosto

Latina informó que “Corazón Ajeno” llegará a su programación el próximo 3 de agosto.

La novela se emitirá de lunes a viernes desde las 10:45 p. m.

Datos clave

Producción: Corazón Ajeno.

Corazón Ajeno. Género: Drama romántico.

Drama romántico. Origen: Turquía.

Turquía. Canal: Latina Televisión.

Latina Televisión. Estreno: lunes 3 de agosto de 2026.

lunes 3 de agosto de 2026. Horario: 10:45 p. m.

10:45 p. m. Protagonista: Aslı.