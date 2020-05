Una mujer que quedó varada en a Lima, nunca de apartó de su perrito y retornó con su mascota a su natal Moyobamba en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a la publicación de ‘Colitas Felices’ en Facebook, la mujer quedó varada en la capital en medio de la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno para enfrentar al coronavirus.

Las fotos de la mujer con su mascarilla cargando a su perrito envuelto en una mantita se ha viralizado en las redes sociales. Los usuarios en redes sociales no solo felicitaron a la ama del can por no separarse de su mascota a pesar de la difícil situación que viven las esperan que esperan regresar a sus ciudades natales ante la pandemia.

Se informó que la mujer -que estará en aislamiento por 15 días- y su mascota llegaron a Moyobamba (San Martín) a través de los viajes humanitarios que ha dispuesto al Gobierno para que los llamados “caminantes” puedan volver a sus ciudades de orígenes.

“Una fotografía hermosa se hizo viral en Facebook y recibieron cientos de comentarios positivos por parte de los amantes de los animales, que velan por los animalitos en estos tiempos de crisis por el avance del coronavirus en el Perú”, se lee en la publicación en Facebook.

Además, los usuarios agradecieron a la empresa de transporte Movil Bus, por permitir que la dueña y su mascota llegaron a salvo a Moyobamba para entrar en aislamiento por quince días.

“Pedimos también a todas las empresas de transporte, por favor sean mas flexibles y permitan que las familias peruanas, que se vienen trasladando a sus ciudades de origen puedan llevarse a sus mascotitas perritos o gatitos, y así ayudar a evitar más abandono de animales domésticos en Perú”, se lee.

