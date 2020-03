Desde que se originó el brote del coronavirus en Wuhan (China) se desató una gran crisis sanitaria a nivel mundial. El Covid-19 se ha expandido rápidamente dejando más de 211.000 casos de contagio y más de 8.248 fallecidos en los 162 países a los que ha llegado. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta enfermedad como pandemia global y ha emitido diversas recomendaciones para evitar el contagio de este virus.

Entre las medidas que han acatado autoridades de todas las naciones están las del aislamiento social, que implica cerrar escuelas, centros comerciales, suspender todos los eventos masivos, también se decretó el cierre de fronteras para frenar el avance del Covid-19 que ha llegado a todos los continentes, excepto Antártida.

OMS califica el coronavirus de "enemigo de la humanidad"

Asimismo, existen medidas muy sencillas que las personas deben de acatar para reducir su riesgo de infección. La OMS dio tres recomendaciones básicas como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o pañuelo desechable a la hora de toser o estornudar, y evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas gripales.

¿EL DESINFECTANTE ES EFECTIVO CONTRA EL CORONAVIRUS?

La OMS recomienda que, si una persona no tiene al alcance agua y jabón para lavarse las manos, puede utilizar gel desinfectante como reemplazo. Este producto se ha convertido en uno de los más demandados para intentar evitar el contagio del coronavirus. Es tan cotizado que su precio se ha elevado de manera alarmante y ya no se encuentra en farmacias ni establecimientos.

Cabe señalar que los geles desinfectantes no pueden ser una alternativa total a lavarse las manos, ya que no eliminan por completo los gérmenes. Si bien pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer ciertas infecciones, no todos los geles son igual de efectivos contra el coronavirus. Por ello, aquí te explicamos cuales son los gérmenes y bacterias que el desinfectante de manos sí mata y los que no.

En el caso de que no podamos usar agua y jabón para lavarnos, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aconsejan “usar un desinfectante de manos que contenga por lo menos 60% de alcohol”, un detalle que puedes mirar en la etiqueta del producto.

Desde que se originó el brote de COVID-19, las ventas de los desinfectantes de manos se han disparado (Foto: pixabay)

"Los geles desinfectantes de manos son efectivos si llevan una dosis superior al 60 por ciento de alcohol, y son especialmente útiles si se trabaja en espacios sanitarios como un hospital, una farmacia o un centro de atención primaria ya que al estar en contacto continuo con personas de riesgo es una manera rápida de lavarse las manos y eliminar las posibles bacterias", explica el farmacéutico Felipe Martín.

Los geles desinfectantes ofrecen protección contra los microbios causantes de enfermedades, sobre todo en situaciones en las que no se dispone de agua y jabón. Asimismo, se ha probado su eficacia en la reducción del número y las clases de microbios que pueden atacarnos.

TEC: el uso de la tecnología para combatir el coronavirus

¿CUÁLES SON LOS GÉRMENES Y BACTERIAS QUE SÍ MATA EL DE DESINFECTANTE DE MANOS?

El desinfectante de manos, con un mínimo de 60 por ciento de alcohol, es una buena opción si no se tiene acceso inmediato a un lavamanos y se ha estado en un lugar público. Pero ¿en realidad nos protege del coronavirus? Una publicación de Popular Science nos resuelve esta duda que muchos se hacen.

De acuerdo a la revista, el desinfectante de manos con un mínimo de 60 por ciento de alcohol sí elimina al nuevo coronavirus COVID-19. Además de otros preocupantes gérmenes como la influenza, E.Coli, SARM, tuberculosis, MERS, SARS y ébola.

Sin embargo, no funciona para evitar el norovirus, poliovirus, hepatitis A o Clostridium difficile que provoca infecciones intestinales serias.

Entre las ventajas del gel desinfectante es que "el gel es más rápido (20 o 30 segundos) y elimina microorganismos pero puede no eliminar la suciedad visible que el jabón sí arrastra", explica el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional.

Además, "la OMS aconseja adquirir un gel desinfectante que contenga entre el 60 y el 90 por ciento de etanol y aplicarlo en la palma de la mano durante, al menos, 20 o 30 segundos", recalca el experto.

La combinación del agua caliente (nunca fría) y el jabón elimina las grasas que pueden albergar microbios en nuestras manos (Foto: pixabay)

EL DESINFECTANTE DE MANOS SÍ FUNCIONA PARA ELIMINAR:

COVID-19

MRSA

Influenza

Hepatitis B

E. coli

Hepatitis C

Acinetobacter baumanii (resistente a los antibióticos)

Enterococcus faecalis (produce infecciones de vejiga y próstata)

Zika

Candida albicans (hongo responsable de la candidiasis)

VIH

Pseumonas aeruginosa (infecta pulmones, vías respiratorias, vías urinarias y heridas)

Tuberculosis

MERS

Ébola

SARS

EL DESINFECTANTE DE MANOS NO ELIMINA

Norovirus

Enfermedad de pies y boca

Calicivirus

Poliovirus

Hepatitis A

Parásitos Cryptosporidium

Clostridium difficilen (produce infecciones intestinales)

Poliomavirus (afecta a los riñones)

Lo más eficaz para mantener una higiene correcta y evitar el contagio de enfermedades infecciosas es lavarse las manos con agua y jabón (Foto: pixabay)

CORONAVIRUS “ENEMIGO DE LA HUMANIDAD”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó este miércoles de “enemigo de la humanidad” al nuevo coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 8.000 personas en el mundo desde su aparición a fines de diciembre en China.

"Este coronavirus presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una ocasión sin precedentes para unirnos contra un enemigo común, un enemigo de la humanidad", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual.

Más de 200.000 casos fueron informados a la OMS, y más de 8.000 personas murieron, dijo, subrayando que más de 80% de los infectados se registraron en Europa y Asia.

El jefe de la OMS pidió una vez al conjunto de la comunidad internacional movilizarse, insistiendo en el hecho de que África “debe despertarse”.

Coronavirus: los efectos positivos de la cuarentena en el medio ambiente

¿QUÉ GRADO DE MORTALIDAD TIENE EL CORONAVIRUS?

Según los últimos datos, la mortalidad del nuevo coronavirus se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad el porcentaje de letalidad se reduce a un 0,7%.

El Covid-19 ha superado ampliamente en número de muertos a los causados a nivel mundial por el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave: 2.858 fallecidos por las 774 vidas que sesgó el SARS en todo el planeta en 2003, según la Organización Mundial de la Salud.

