Este domingo 7 de marzo se celebran la edición número 26 de los Critics Choice Awards 2021, con la presentación de Taye Diggs. En los primeros minutos de la gala -que se realiza de manera virtual por la pandemia de la COVID-19- se revelaron a los ganadores de las categorías Mejor actor de película y Mejor actriz de película.

De esta manera, el actor Daniel Kaluuya obtuvo el premio a Mejor actor de reparto gracias a su papel en la película “Judas and the Black Messiah”, donde interpretó a Fred Hampton.

En su categoría, Kaluuya superó a Paul Raci (Sound of Metal), Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago), Leslie Odom Jr. (One Nigth in Miami), Chadwick Boseman (Da 5 Bloods) y Bill Murray (En las rocas).

Por su parte, María Bakalova triunfó por Borat, superando a Amanda Seyfried (Mank), Olivia Colman (El Padre), Young Yuh-jung (Minari), Ellen Burstyn (Fragmentos de una mujer) y Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural).

La edición 26 de la ceremonia se realiza desde el Barkes Hangar de Santa Mónica (California) y tiene una combinación entre momentos presenciales y algunos remotos debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Entre las cintas con mayores nominaciones se encuentra “Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “Sound of Metal”, “La Madre del blues”, “Mank” y “Minari”.

