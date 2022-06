El carismático conductor de radio y TV Daniel Marquina se mostró inconforme con el resultado del Miss Perú 2022, donde Alessia Rovegno se llevó la corona, y reveló quién era su favorita para llevarse la corona.

Mediante historias de Instagram, Marquina expresó su preferencia hacia una de las modelos y conductoras más polémicas de la actualidad, y se trata de Fiorella Retiz.

“Mi favorita era la Fiorella Retiz”, dijo el conductor radial en uno de los segmentos que tiene en Radio Oasis.

Daniel Marquina inconforme con resultado de Miss Perú: "Mi favorita era Fiorella Retiz"

Sin embargo, su compañera en la conducción le dijo que se había confundido y que además Retiz no cumplía con la estatura necesaria para participar del certamen de belleza. “Pero si ella no participó, no cumple, no pasa pero ni el metro cincuenta”, dijo.

La inconformidad de Daniel Marquina es una más de las manifestadas por miles de usuarios de redes sociales que criticaron la elección de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022.

La hija de Bárbara Cayo ha sido duramente cuestionada por presuntamente haber sido favorecida por su apellido y ser mediática, ya que es hija de una actriz y es la actual novia de Hugo García, integrante del reality ‘Esto es Guerra’.