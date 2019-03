Denuncian que señoras no se levantan para dar el asiento reservado a padres con niños (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una joven madre denunció a través de las redes sociales que dos señoras, que estaban sentadas en los asientos reservados del corredor morado no se levantaron para ceder los lugares a dos padres que estaban con sus niños, a pesar que existen las leyes N° 29973 y N° 28683 que exige a los conductores y cobradores respetar los sitios establecidos para embarazadas, ancianos, discapacitados y personas con menores.

En el video publicado en Facebook se observa que la mujer que graba está con su hijo y cerca de ella está un señor quien también tenía un pequeño, mientras dos señoras están bien sentadas haciendo caso omiso a la grabación y a la ley.

"Siempre es lo mismo, hoy tomé el corredor morado para ir a sus clases de mi hijo y cuando subí estaban estas dos señoras sentadas en el asiento reservado, estuvimos a punto de caernos porque mi hijo todavía está pequeño y no se sostiene tan fuerte, pero ellas muy cómodas no se movieron, y no solo pasó conmigo, también pasó con un señor que estaba con su hijo", dice en la publicación.

Tras publicarse, el material audiovisual se hizo viral en las redes sociales, generando indignación y repudio por parte de los usuarios que contaron que eso ocurre todos los días, que personas que no merecen estar en un asiento reservado están sentadas, mientras otras que sí lo necesitan están paradas expuestas a cualquier caída.