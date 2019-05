Deontay Wilder genera polémica por su comentario: "El boxeo es el único deporte donde puedes matar a alguien"

Síguenos en Facebook

El boxeador Deontay Wilder generó polémica por un explosivo comentario durante una rueda de prensa antes de enfrentarse a Dominic Breazeale, a quien amenazó sin reparos.

"La vida de Breazeale está en juego en esta pelea y me refiero a su vida. Todavía estoy tratando de conseguir un cuerpo en mi palmarés", dijo sorpresivamente en un primer momento.

Al escuchar esto, los periodistas le preguntaron qué pensaría su público sobre estas declaraciones. A lo que él respondió con el mismo tipo de mensajes.

"Dominic Breazeale pidió esto, no fui a buscarlo. Él [me buscó]. Entonces, si llega, pues llega. Este es un deporte brutal, no es un deporte de caballeros", dijo.

Pero lo que llamó más la atención fue su concepto del boxeo. "En este momento en particular, tenemos mala sangre el uno contra el otro. Este es el único deporte en el que puedes matar a un hombre y cobrar por ello al mismo tiempo. Es legal. ¿Por qué no usar mi derecho a hacerlo?", sentenció.

Deontay Wilder es un boxeador invicto estadounidense y es el actual campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo.