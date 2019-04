Descubren los restos de una religión anterior a los Incas en el lago Titicaca

Síguenos en Facebook

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences publicó esta semana un estudio que concluyó que unos 500 años antes de los Incas, una antigua civilización realizaba ofrendas y rituales a dioses sobrenaturales como el Sol ubicada en el lago Titicaca de Bolivia.

Los científicos sugieren que la religión surgió mucho antes de lo que se pensaba. "La gente a menudo asocia la isla del Sol con los incas porque fue un lugar de peregrinación importante para ellos y porque dejaron atrás numerosos edificios ceremoniales y ofrendas en y alrededor de esa isla", dijo el antropólogo José Capriles de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE.UU.).

Los investigadores realizaron excavaciones submarinas en las cercanías de la isla del Sol y encontraron ofrendas rituales que consistían en quemadores de cerámica felina para incienso, adornos de ora, conchas y piedras lapidarias. También evidencia de sacrificios de animales.

"Los hallazgos, y especialmente los quemadores de incienso de cerámica con forma de puma, son significativos porque nos ayudan a obtener una compresión más amplia del comportamiento ritual y la religión del estado de Tiwanaku, una sociedad que precedió a los incas por varios cientos de años", dijo Christophe Delaere, uno de los autores del estudio.

"La presencia de anclas cerca de las ofrendas sugiere que las autoridades oficiantes pudieron haber depositado las ofrendas durante los rituales llevados a cabo desde botes", comentó Capriles. Por ello, los investigadores piensan que ofrendas religiosas fueron hechas intencionalmente para ser sumergidas bajo el agua.