Detective Pikachu: Actor Justice Smith dice que “nunca es tarde para enmendar tus errores” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Justice Smith cumplió uno de sus sueños: ser parte del universo Pokémon. En la cinta Detective Pikachu, que ya se estrenó a nivel nacional, el actor interpreta a Tim Goodman, un joven que busca enfrentar sus miedos para poder encontrar a su padre, en compañía de estas famosas criaturas.

¿Cómo te sentiste en esta experiencia de ingresar al mundo de Pokémon? Fue increíble, porque soy un gran fanático de Pokémon. Tengo las cartas originales, los juegos, he visto el anime. Fue un reto muy grande para mí hacer este papel.

Como fanático, ¿qué fue lo primero que pensaste al recibir el papel? Estaba en Nueva York cuando me llamaron. Estaba tomando un café, así que no podía expresar todo lo que sentía en el momento. Fue mucha emoción.

En la cinta, tienes un conflicto muy marcado por tu padre. ¿Cómo describes la relación familiar de tu personaje, Tim Goodman? Tim se siente extraño con respecto a su padre, eso ha afectado su relación con los pokemones. El hecho de que el compañero de su padre, Pikachu, lo ayude a buscarlo, ayuda también a que se dé cuenta lo mucho que se preocupa por su progenitor.

Pokémon destaca mucho los aspectos interpersonales, como crear nuevos lazos. El público creció viendo este anime”

Entonces, ¿en qué recae la evolución de tu personaje? Tim es un joven cínico, quien rechaza a los pokemones por las relaciones complicadas con su padre. Luego que su padre desaparece, se une a Pikachu para poder encontrarlo. Ahí se da cuenta de la relación tan cercana que siempre tuvo.

En esta cinta eres un detective, pero también se mezcla con el drama que vives por tu pasado. ¿Se puede definir el género de esta película como misterio? Fue muy divertido el rol de detective, aunque no soy bueno en buscar cosas. Esta película tiene muchos géneros, porque no se quería mantener una sola estética. Tiene ese misterio, un thriller también y, sobre todo, la fantasía.

¿Por qué crees que este anime se conecta con la gente? Es el aspecto de la magia, porque la gente siempre quiere explorar mundos que no conoce. También destaca mucho la unión de las personas. En los juegos originales, tienes que encontrar a un compañero y ayudarlo a crecer. Hay muchos aspectos interpersonales, como crear nuevos lazos. La gente creció viendo este tipo de anime.

¿Crees que uno de los mensajes de esta película es confrontar tus miedos? Es hacer la paz con el pasado y que nunca es tarde para enmendar tus errores; tampoco para intentar resolverlos. Es un mensaje muy fuerte para la familia, lo más importante para las personas.

PERFIL

Justice Smith

Actor

Ha sido parte de las películas Ciudades de papel (2015), Jurassic World: El reino caído (2018), entre otras. También actuó en la serie The Get Down (2016).