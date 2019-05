Las 10 mejores canciones para las madres

Síguenos en Facebook

A los largo de la historia cantantes y compositores han escrito hermosas melodías con el corazón dedicadas a mamá en su día.

Y es que la mujer que nos dio la vida recibe homenajes en todo el mundo en el Día de la Madre, pero quizá una de las formas para reflexionar y recordarla es a través de las melodías musicales.

1.- Zona de promesas

Uno de los temas que el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, le dedicó a su madre fue ‘Zona de promesas’. La historia del tema dedicado a doña Lilian Clark recuerda su cariño extremo a ella en momento.

2.- Arrullo de estrellas

Otro tema musical que recuerda a una madre, lo canta el vocalista de Zoé quien dedicó esta canción a quien fuera el gran amor de su vida, su madre Maria Jeannina Marin Tommasi. El 2013 fue un año difícil para León, pues su madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas y falleció en el mes de junio, antes del lanzamiento del disco Prográmaton.

3.- Amor eterno

Una de las canciones más populares para Latinoamérica corresponde al mexicano Juan Gabriel que inmortalizó ‘Amor eterno’, que habla del amor eterno de una progenitora por sus hijos. El cantante fue uno de los artistas que siempre estuvo agradecido con su madre y las mujeres.

4.- Se parece a mi mamá

Otra canción popular en sudamérica es la interpretada por el argentino Palito Ortega, titulada "Se Parece a Mi Mamá" o "La Sonrisa de Mama". En los años 80 y 90, era un clásico en las celebraciones de los colegios, universidades, eventos públicos, e incluso hasta hoy se escucha en algún jingle o spot.

5.- A la sombra de mi mamá

Otro tema popular es la canción interpretada por el argentino Leo Dan titulada "A la sombra de mi mamá" o también conocida bajo el título "Todos tienen una madre", un popular tema melódico con verso.

6.- Mi cariñito

Pedro Infante quien en uno de sus tantos filmes interpretó "Mi Cariñito", dedicado a su madre en el film, representado por la primera actriz Sara García.

7.- Tal vez

Tal Vez de Diego Torres, le sirvió de catarsis al cantautor argentino tras la muerte de su madre, Lolita Torres, y habla sobre cómo se dio cuenta de lo mucho que la quería, hasta que la perdió: “Tan solo hoy yo perdí de mi vida lo mejor que tenia y sé, me dijo al partir, estoy muy segura que nos volveremos a ver y guardé, su voz de papel su olor en mi piel”.

8.- Mama live

Otro tema clásico en inglés corresponde a las Spyce Girls titulado Mama Live. La canción recuerda que cuando somos pequeños, nos peleamos mucho con nuestras mamás y sentimos que no nos comprenden, pero al madurar y experimentar con nuestra cuenta, nos damos cuenta que solo había amor.

9.- Mama said

Mama said de Metallica es otro tema que no por venir de un grupo de heavy puede restar inspiración. Este tema habla de la sabiduría que ellas tienen, pero también de la manera en que nos apoyan en las etapas más difíciles. Si ves a estos chicos malos alabando el amor incondicional de una madre y no se te derrite el corazón, algo anda mal contigo.

10.- You mother should know

Los Beatles tampoco estuvieron ajenos al Día de la Madre, pues interpretaron "You mother should know" (Tu madre debe saber). Paul McCartney declaró, en alguna oportunidad, que uno de los temas que más le gustaba dentro de su repertorio era la canción que fue incluida en uno de los discos más experimentales de la banda, ‘Magical mystery tour’.