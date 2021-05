En este Día de la Madre, regálale a tu mamá una buena historia que haga que su imaginación vuele y, de esa forma, pueda salir de casa a través de los libros.

Por ese motivo, te presentamos diversas opciones por las que puedes optar para regalar a mamá. Hay para todos los gustos e intereses.

1. Tejiendo Perú – Ana Celia Rosas Meth

En este libro, lleno de color y acompañado de fotografías reales, podrás encontrar desde tejidos básicos hasta complejos. Paso a paso, aprende la técnica del bordado, con las youtubers más queridas del país: Esperanza y Ana Celia Rosas.

2. Sira – María Dueñas

Sira ya no es la inocente costurera que deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos. Ahora ella afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados, hondos sentimientos y la experiencia de la maternidad. Vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable a través de esta novela.

3. Cocina en familia – Sandra Plevisani

Sandra Plevisani es, sin duda, la embajadora de la cocina hecha en casa. En este libro, encontrarás más de 50 recetas inéditas y fáciles de seguir, y que harán que la hora de las comidas generen mucha expectativa. Aprende nuevas recetas y sorprende a tu familia.

4. Este cuerpo no es mío – Cristina Señorán y Emilia Drago

Este libro ayuda a romper tabúes y normaliza las situaciones y las emociones que experimentan las nuevas mamás. La maternidad es una de las experiencias más hermosas de la vida, pero también una de las más duras. Por eso, es importante hacer este viaje acompañada, pues ayuda a que la carga sea menos pesada.

5. Nace una madre, ¿nace la culpa? – Ethel Pozo

La conductora de televisión Ethel Pozo narra sus vivencias como madre primeriza e hija única. Invita, además, a las futuras mamás a acercarse a esas experiencias de las que no todas hablan por pudor o desconocimiento.

6. Sé feliz – Antonella Galli

Desde el ángulo de la psicología positiva, la felicidad es concebida como un bienestar subjetivo. Galli nos presenta un libro aplicativo con técnicas cognitivas conductuales y de terapia mente-cuerpo que te ayudará a desarrollarte de manera personal ¿Estás listo para abrirte al cambio?

7. La estrella brillante – Sheela Sharma

Esta historia ayuda a madres y padres a reflexionar sobre la importancia de educar a los más pequeños de la casa lejos de los estereotipos y prejuicios. Los niños aprenderán que no debemos juzgar al otro por cómo se ve por fuera. Además, conocerán el significado de una verdadera amistad.

8. La magia de leer en voz alta

“Había una vez”. Tres palabras son suficientes para desencadenar la más poderosa de las alquimias. El tiempo se detiene, nuevos mundos se despliegan y algo tan cotidiano como un libro en un momento compartido se convierte en un poderoso alimento para la mente y el corazón.

9. Mi querida amiga

Annabel Arcos Ruiz tenía 33 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama en el pecho izquierdo. Su vida personal y profesional dio un giro de 180° cuando recibió la noticia. Tras aceptar que padecía cáncer, decidió cambiar la perspectiva de lo que estaba viviendo: un año de recuperación por uno de creación. Siguiendo esta premisa, esta joven madre empezó a relatar cómo era su día a día durante el tratamiento oncológico, las emociones y los cambios físicos que experimentaba a través del blog ‘Sin ti no puedo’, título en honor a su hija pequeña.

10. Mujer despierta

En un momento en que la lucha femenina está de plena actualidad, la figura de Tererai Trent destaca como uno de los grandes iconos del movimiento por el empoderamiento de las mujeres. Nacida en una aldea rural de Zimbabue, Tererai fue obligada a casarse siendo apenas una niña y dio a luz cuatro hijos antes de los 18 años. En aquel mundo las mujeres no tenían acceso a la educación, pero esta mujer extraordinaria, armada tan solo de esperanza, tesón y fe en sí misma, hizo realidad su sueño de estudiar y completar un doctorado.

11. Cartas desde Dubái

Cuando Lola Goizueta, una reconocida y atractiva ejecutiva, aparcó su brillante carrera, estaba convencida de que se merecía ese tiempo sabático para dedicarse, por una vez en la vida, a su familia, su marido y sus pequeños hijos. Su estancia en Los Emiratos Árabes le permitiría dedicarse en cuerpo y alma a lo que era realmente “importante”.

12. Buenas intenciones

“Si entonces procedí mal dejándome convencer, recuerde que lo hice mirando por mi seguridad y previniendo un riesgo ciertamente posible.”

Persuasión, Jane Austen.Nada garantiza que un consejo dado con buena intención logre el resultado deseado y eso Anne lo sabe mejor que nadie, vive con las consecuencias del que siguió hace poco más de ocho años. Pero va a cambiar. No volverá a celebrar otro cumpleaños empapada por la lluvia tras trabajar horas de más en ese restaurante

13. El actor

Don Miguel Ruiz, carismático chamán y autor del clásico “Los cuatro acuerdos”, vuelve con una obra fundamental: un curso para estudiantes de los misterios de la vida.A través de la metáfora del teatro y el actor, Don Miguel Ruiz nos ayuda a mirar los conflictos y las preocupaciones con los ojos de la verdad. En este curso aprenderás a ver tu vida como una gran representación y empezarás a comprender el papel que tú interpretas en la misma.

14. Por siempre ¿Felices?

El matrimonio de Lauren y Ryan está en punto muerto, al borde de la ruptura. Ellos saben que se quieren, pero no son felices, ni siquiera se soportan. ¿Cómo han podido llegar a esta situación? Tienen que hacer algo drástico si no quieren terminar mal. Así que se les ocurre un plan poco convencional: estar separados durante un año y no tener contacto entre ellos.

15. Adiós, París

Grace Atherton tenía una prometedora carrera musical por delante, pero tras un suceso traumático, no ha sido capaz de volver a tocar su preciado violonchelo en público. Desde entonces, lleva una vida tranquila en un pueblo de Inglaterra, reparando instrumentos musicales en su pequeña tienda.