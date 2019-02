Día de San Valentín: Estos son los emojis más populares para decir “Te amo”

Síguenos en Facebook

Si no encuentras la palabra adecuada para manifestar todo tu cariño en el Día de San Valentín, descuida. Para manifestar tus sentimientos, también lo puedes decir con un emoji. Y es que no hay nada mejor que un emoticon cuando las palabras solas no son suficientes.

Gboard te ayuda a encontrar y compartir el emoji perfecto (o pegatina, o GIF) durante todo el año. Aquí hay algunas ideas sobre el romance y los emojis que son usadas en todo el mundo:

Nos encanta amar: el emoji de “ojos de corazón” es el emoji más popular del mundo, seguido del corazón.

Se necesitan dos: a veces un emoji no es suficiente para expresar sentimientos, por lo que solemos usar dos para reforzar nuestro mensaje. Y cuando lo hacemos, por lo general nos sentimos un poco “cortos”. Un dato curioso: la mitad de los “dúos emoji” más populares son sobre el A-M-O-R:

Algunos idiomas aman más que otros: el corazón es el emoji más utilizado para las personas que escriben en francés, portugués y holandés.

Un emoji por cualquier otra palabra: los hablantes de hindi usan la rosa más que cualquier otro emoji.

Los más “besucones”: A la altura de la reputación romántica del país, los hablantes de italiano usan el beso más que cualquier otro emoji.

¡Te amo! ¡I Love You! 사랑해!

Pero decir "Te amo" no debe estar limitado por tu lenguaje de amor preferido, o el idioma que hables. Cada año, Google Translate ve un aumento en las traducciones relacionadas con el 14 de febrero, casi duplicándose por esas dos simples palabras.

Las traducciones del inglés al español encabezan la lista de "Te amo". Aquí están los 10 idiomas principales a los que la gente traduce esa frase: