Dragon Ball GT: Goku reanuda sus aventuras en un nuevo manga (FOTO)

En Twitter se anunció el regreso de Dragon Ball GT tras una década de su estreno. La franquicia basada en las aventuras de Gokú y los Guerreros Z estará disponible en el formato manga.

Cabe mencionar que Dragon Ball GT es la secuela de Dragon Ball z, pero no forma parte del canon oficial del universo de Gokú. Sin embargo, los fanáticos del súper saiyajin están más que satisfechos por la noticia.

Según confirmó el portal ComicBook, en la reciente edición de la revista SaikyoJump, Dragon Ball GT reanudará las aventuras de Gokú que supuestamente culminaron cuando él se volvió el nuevo Shenlong, protector de las esferas del dragón.

'Dragon Ball GT' llegó a su fin en 1997, pero su adaptación al manga fue lanzada en el 2013. La respuesta de los seguidores ha sido dividida,ya que mientras algunos están contentos con su regreso y la nueva historia de un "Gokú niño", otros indican que es innecesaria.

So, as was pointed out to me earlier (I don't actually check through all of Saiky Jump, and this was tucked near the back), the DBGT anime comic is still. not. done. It continues with an adaptation of the first arc starting next issue. pic.twitter.com/NEg5zojiHp

— Cipher (@Cipher_db) 2 de junio de 2019