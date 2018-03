Dragon Ball Super 131: hoy se conoce su capítulo final (TRÁILER)

Síguenos en Facebook y YouTube

El esperado desenlance del Torneo de Poder -Dragon Ball Super- se conocerá este sábado 24 para América Latina. En el momento en que el Universo 7 parecía tenerlo todo en su contra reaparecieron Freezer y el Androide 17 para ayudar a Gokú.

En el capítulo 130 de Dragon Ball, Gokú perdió el ultra instinto, poder que le confiere habilidades de combate similares a las de los dioses de la destrucción. En ese contexto Jiren, del universo 11, estuvo a punto de vencer al saiyajin más famoso.

"¿Acaso Perdí? No, la pelea aún no termina. ¡Aún queda nuestro as bajo la manga! ¡El clímax de la pelea que sacude a todos los Universos se hace presente! ¡Será la conclusión milagrosa!", dice Gokú en el tráiler dado a conocer recientemente por Toei Animation.

Este capítulo 131 ("¡La milagrosa conclusión! ¡Adiós, Gokú! ¡Hasta que nos veamos de nuevo!") marcará el final de la saga de Supervivencia Universal, donde el dios supremo de todos los universos, Zeno-sama, eliminará absolutamente a todos los perdedores. El universo ganador podrá regresar a casa y también pedir un deseo con las súper esferas del dragón.