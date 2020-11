Los cambios en las principales instituciones del Estado continúan en medio de la crisis política que vive nuestro país tras la vacancia de Martín Vizcarra. Esta vez fue el turno de Eduardo Guzmán, quien renunció a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El periodista -que duró en el cargo poco más de 11 meses- dio a conocer su decisión a través de un correo interno enviado a todos los trabajadores -al que este diario tuvo acceso- en el que expresó su sentir al tener que tomar esta decisión en medio de los hechos ocurridos los últimos días en el Perú.

“El 1 de diciembre del 2019 volví al IRTP con la ilusión y responsabilidad de asumir la gestión de esta extraordinaria plataforma comunicacional, la de mayor cobertura a nivel nacional, y que pertenece a todos los peruanos”, indicó inicialmente en el e-mail.

“Con errores y aciertos en la gestión hoy me apena comunicarles que, otra vez, circunstancias ajenas a mi voluntad y que tienen que ver con la dramática coyuntura que vive el país, obligan a comunicarles este impostergable alejamiento”, agregó Guzmán.

“El directorio en pleno del día de ayer, 12 de noviembre, presentó renuncia, también por un sentido de responsabilidad y de acuerdo con nuestros principios democráticos y los encargos que en su oportunidad recibimos”, manifestó.

“Quiero simplemente decirles ¡GRACIAS! Llevaré siempre en el corazón mi compromiso con la institución. Fui periodista y presidente ejecutivo en TVPerú y Nacional. Pero siempre me sentí uno más. No pude alcanzar todas las metas trazadas y pido disculpas por ello, pero me voy con el convencimiento que ustedes seguirán luchando por ellas. ¡Abrazo fraterno! ¡Viva el Perú!”, culminó su corto mensaje.

Eduardo Guzmán, de amplia trayectoria en importantes medios de comunicación, ha laborado en canales de televisión como ATV, Panamericana, Latina, y en el año 2017 asumió la conducción de la edición central de TV Perú Noticias, el noticiero principal del canal estatal. Sucedió en el cargo a Hugo Coya.

