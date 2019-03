El emotivo mensaje de una madre con cáncer terminal que dejó en los zapatos de boda de su hija

Síguenos en Facebook

Un historia para llorar. Una mujer rompió en llanto luego de encontrar un emotivo mensaje secreto de parte de su madre en sus zapatos de boda.

Emma, quien se comprometió con su novio en 2016, en Reino Unido, pasó por un momento difícil luego de enterarse, un mes después, que su madre tenía cáncer terminal. Ella tenía la esperanza de que su madre pudiera estar presente el día de su boda, pero falleció en 2017.

Sin embargo, hace una semana recibió los zapatos que vestirá el día de su boda. Ella quedó sorprendida cuando se enteró que su madre los había pagado sin decírselo, pero esa no fue toda la sorpresa. En las suelas de los zapatos había un mensaje sorpresa.

"Quería que tuvieras un regalo de mi parte en el día de tu boda. Tus zapatos de boda son mi regalo para ti". "Espero que tengas un día mágico. Mucho mucho amor y abrazos. Mamá xxxx".

Emma, de 38 años, quedó muy sorprendida y terminó llorando por el emotivo mensaje. "Ha sido tan difícil planificar una boda sin tenerla conmigo, he llorado mucho". "No tenía ni idea, mi prometido sí lo sabía, Fue una sorpresa total", agregó.

Ella contó que cuando sacó uno de los zapatos vio un mensaje en la parte de atrás y no tenía idea de quien podría ser, pero cuando se percató que era de su madre no pudo contener las lágrimas. "Estaba totalmente destrozada. No podía respirar. No podía hablar".

Emma explicó que cuando le diagnosticaron cáncer terminal a su madre solo le dieron entre uno y dos años de vida, en ese tiempo ella escribió diversas cartas a miembros de la familia, pero jamás le llegó una a ella. "Así que esto es especial para mí", indicó.