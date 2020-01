El caso de Ben Lampert es de convencimiento, lucha propias y, como él dice, “optimismo, eso que hace posible la clave del éxito”.

Es un entrenador de fútbol que padece sordera, una discapacidad que no le impidió ser nominado al premio del director técnico del año en Reino Unido. Gracias a la ayuda de un intérprete de señas, él se puede comunicar con sus futbolistas.

El entrenador de fútbol que dirige con sordera

Cuenta que quiere inspirar a las personas sordas, busca que no se amilanen y vayan en busca de sus sueños a pesar de la adversidad que implica no poder escuchar.

"El sueño mío es simplemente estar en lo más alto del nivel de clubes de fútbol, como una especie de reencarnación viviente de que estas barreras se pueden romper y superar. La edad no importaría, entre 8 y 18 años o más, no lo sé. Es solo una forma de que las personas sordas me vean y digan: 'Ben lo ha hecho, por qué yo no'", reflexiona.

Es, además, entrenador de la selección inglesa de sordos, pero sostiene que comunicarse con signos es tan similar como que un estratega británico dirija a futbolistas que no hablan en su lenguaje.