La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, leyó un polémico discurso durante la interpelación a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez. La exalcaldesa de La Perla aludió claramente al físico de la ministra durante su alocución, sin embargo no recibió llamadas de atención en el momento correspondiente.

“Qué fácil es para la ministra Betssy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores cuando en realidad los empuja a la formalidad y el empleo. Esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento, por eso trata con desdén a la prens acuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión”, dijo Chirinos burlándose sobre el peso de la ministra Chávez.

“Ancha, robusta e ineficiente es la burocracia que está carcomiendo a nuestro país. Debería ser justamente en el ministerio de Trabajo donde se emprendan las más importantes acciones para lograr mejoras para los trabajadores”, dijo en un momento.

Luego Chirinos prosiguió recordó la entrevista que tuvo Betssy Chávez con el periodista Jaime Chincha. “Hinchada de arrogancia, y que al mismo estilo de su jefecito se comió las citas de 95 páginas de su tesis”, agregó en ofensa.

“Así como este gobierno padece de gula de poder, la ministra parece padecer de mala memoria cuando pretende hacernos olvidar su pasado con la mafia de Orellana”, dijo.

“Colegas, un ministerio no está hecho para saciar apetitos de poder. Un ministerio como el de Trabajo está hecho para promover el empleo y eso es lo que ni usted ni su gobierno hacen”, precisó.

Reacciones

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) informó que denunciará ante la Comisión de Ética a su colega Patricia Chirinos (Avanza País) por haberse referido de manera despectiva al físico de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, durante su presentación del día de ayer en el marco de su interpelación.

Al ser consultada sobre si presentaría un recurso en Ética contra Chirinos Venegas, Paredes señaló que lo haría “por las referencias que hizo con relación al peso de una persona”

“Hay cantidad de congresistas con sobrepeso, hay cantidades, hombres y mujeres ¿y nos vamos a referir a sus aspectos personales, del físico, para debatir ideas? ¿A qué nivel hemos llegado? Eso no puede pasar en el Congreso”, aseveró a los medios a su salida del Parlamento.

“O elevamos el nivel del debate o la gente nos seguirá rechazando, encima yo me he sentido aludida, no necesito hablar del físico para debatir ideas”, añadió.