El significado hilarante del nombre de algunos personajes de Dragón Ball Súper

Conoce el significado de los nombres de algunos personajes del Dragón Ball Súper. El anime producido por Akira Toriyama esconde muchos misterios en cuanto a la trama de la serie y en el significado de los nombres de sus personajes.

Goku => significa Aire (el anime está basada en la leyenda del Rey mono)

Bra Bulla(Bura)=> significa sujetador (ブラ) [hija de Bulma y Vegeta]

Kakarotto => Significa zanahoria (カカロット)

Trunks => significa tronco (トランクス)

Bulma => significa bombacha (ブルマ)

Piccolo => el término proviene de un instrumento musicalo

Freezer => significa congelador (フリーザ)

Muten Roshi (Kame Sennin) => significa tortuga de tiempo completo

Personajes del Universo 0

Zeno => significa Rey completo (en japonés = a 全王)

Daishinkan => significa Gran sacerdote (en japonés = a 大神官)

Guardia de Zeno => Guardias sin nombre que protegen a ZenoZ

Personajes del Universo 1

Anato => Es la Diosa del amor y la lucha, considerada como la hermana y esposa de Baal, el Dios prinicpal del mito Ugarit de Canaan. También se considera como la Diosa de la caza y la fertilidad. (en japonés = a アナト)

Iwen => en español Iván, significa "el fiel a Dios"

Awamo => significa guía.Frase "Me gustan las cosas intelectuales, pero no me gusta el cuerpo machista."

Personajes del Universo 2

Peru => significa pixel o asteroide y/o número pell (sucesión infinita de números enteros)

Jeres (Xeres) => significa cerveza ligera (ヘレス)

Brianne de Chateau => Significa Elevado o digno campo (ブリアンデシャトー)

Sanka Ku => significa triángulo (サンカ・クー)

Jimizu => proviene de la lucha libre profesional de Japón