El último deseo de anciano con cáncer: Tomar una cerveza con sus hijos (FOTO)

Un anciano, identificado como Norbert Schemm, que se encontraba en sus últimos momentos de vida pidió un solo deseo, que era beber una cerveza con sus hijos. Al cumplir su anhelo su nieto captó el momento en una fotografía y la compartió en Twitter, en donde se volvió viral rápidamente.

"Mi abuelo falleció hoy. Anoche todo lo que quería era tomar una última cerveza con sus hijos", escribió Adam Schemm en la mencionada red social.

El hombre de 87 años sonríe con una botella de cerveza en su mano mientras es acompañado de de sus hijos Bob, Tom y John y de su esposa Joanne, quien le sujeta la mano en todo momento.

"Ese momento significó mucho para mi abuelo. Puedes decir que todos saben lo que va a pasar, y sólo quieren disfrutar de estar juntos. Todos tienen esa mirada", dijo Adam Schemm a la BBC.

El anciano tenía cáncer de colon y estaba en la fase terminal. A la noche siguiente de la fotografía, falleció. "Fueron los últimos 90 minutos juntos. Bebieron cerveza y hablaron de la familia y él hizo que todos prometieran cuidar de mi abuela. Estuvieron casados durante 65 años", señaló el nieto.

Como paradoja de la vida, a un usuario le pasó algo similar. "Hice lo mismo con mi padre en mayo", dijo un Ben Riggs, quien también cumplió el último deseo de su progenitor.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019