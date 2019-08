El valor de la verdad: ¿Por qué ​Gladys Tejeda fue invitada al programa de Beto Ortíz? (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El periodista Beto Ortiz contó detalles de cómo y por qué invitaron a “El valor de la verdad” a la atleta peruana Gladys Tejeda, quien ganó la medalla de oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos y que esta noche estará en el sillón rojo.

Beto Ortiz, conductor del programa que se emite por Latina todos los sábados a las 10 p.m., dijo a Diario Correo que los Juegos Panamericanos han tenido mayor expectativa y sintonía que el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

"Latina ha verificado que los Juegos Panamericanos han sido un auténtico suceso de rating. La expectativa y sintonía han sido mucho mayor que el Mundial de Fútbol, increíblemente. Así que discutiendo con la producción decidimos que esta semana el personaje perfecto para el sillón rojo era Gladys Tejeda", Preveló.

El conductor de EVDLV refirió que evidentemente al comienzo hubo cierta reserva "porque el programa (a los invitados) les da un poco de temor". "Piensan que el “El valor de la verdad” es para contar secretos terribles y oscuros, y no necesariamente. Hemos hecho con el hecho con el "Checho" Ibarra y "La Chilindrina" y el programa ha funcionado fantásticamente".

Biografía increíble

Beto Ortiz subrayó que la historia de la atleta de la provincia e Junín es lucha y perseverancia. "Es un un formato que se puede prestar para cualquier tipo de confesión y de hecho Gladys Tejeda tiene una biografía increíble, la suya es una historia de lucha, de perseverancia, de batalla contra la pobreza, contra todas las dificultades, ella viene de una familia humilde de muchos hermanos. Ella ha sido una pastora de ovejas desde muy niñita", contó.

"Y las historias de vida que nos va contar en el programa creo que le va encantar a la gente ya la admira y quiere, y creo que después del programa la van admirar y querer más.

¿Por qué escogieron a Gladys Tejeda?

Ante la pregunta ¿Por qué escogieron a Gladys Tejeda y no a otro deportista? Beto Ortiz dijo: "Porque es la más querida, claramente es la más admirada, es un ejemplo para los jóvenes y niños. Los demás deportistas de hecho sin duda también, pero ella es la más conocida y su triunfo fue el primero de toda esta competencia, porque ocurrió el primer día", indicó.

"Nos pareció que era el personaje perfecto, y de hecho, creo que la expectativa que se ha generado por el programa así lo demuestra", aseveró.

¿Fue difícil convencerla?

Siempre es difícil convencer a una persona de venir al “El valor de la verdad”, no haya nadie que te llame o diga "quiero estar". No funciona así, siempre es complicado y un proceso de persuasión difícil. Las personas que aceptan es porque les damos la garantía de que vamos hablar de los temas que quieran hablar, porque yo no te puedo poner una pistola para que hables de lo que no quieres.

¿Es reservada o tímida?

"No es tímida. Me pareció que es una chica encantadora, de risa fácil, muy dulce y muy sincera que no tiene problemas de contar su historia tal como ocurrió, no es una persona que esté preocupada por el qué dirán"

Beto Ortiz agregó que con Gladys Tejeda tuvo una conversación encantadora. "En el programa me mostró a una joven muy guerrera, muy segura de sus metas y capacidades, que no le teme miedo a los desafíos, que está muy orgullosa de su historia, de sus padres, y su origen que quiere al Perú como nadie y todavía va llegar muy lejos con esas cualidades que le han hecho llegar hasta donde está", declaró a Diario Correo.