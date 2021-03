La campaña electoral se calienta mientras pasan los días. A tan solo cuatro semanas de los comicios, los candidatos viajan a diferentes puntos del país para afianzar las preferencias del electorado. Ese fue el caso del expresidente Ollanta Humala, quien terminó abandonando una entrevista en Puno.

En una entrevista para Radio La Decana de Juliaca, el aspirante presidencial se disponía a responder las consultas de los periodistas Guadalupe y Max. Este último le consultó sobre los fallecidos en conflictos sociales durante la gestión nacionalista, lo que exacerbó sus ánimos y las de Humala Tasso.

No obstante, todo empezó cuando el periodista consideró que el exmandatario traicionó a Cajamarca por ofrecerle “agua” y terminar “dándole oro”. Este hecho produjo fastidio en Humala, quien pidió

“Tienes un problema ideológico al entrevistarme a mí. Tú no eres el pueblo, tú eres un periodista respetable, pero no eres el pueblo”, dijo el aspirante presidencial. “Recordarle sus traiciones es insultarle”, replicó el periodista.

Diálogo

De esta manera, las palabras fueron subiendo de tono, hasta el momento en el que el exjefe de Estado decidió no responderle más al periodista y solo hacerle caso a su colega, lo que originó el cruce de palabas final entre ambos.

Ollanta Humala (OH): “No, no, no, creo que Max me debe unas disculpas”

Periodista (P): “Usted no está en un cuartel, señor, usted no va a mandar acá”

OH: “No, no estoy en un cuartel, yo le respondo a Guadalupe, si tienes alguna otra pregunta”

P: “No quiere responder usted sobre un informe que ha emitido la Defensoría...”

OH: “Yo no voy a responder a un malcriado, no voy a responder a un malcriado”

P: “¿Sabe cuántos muertos hubo en su gobierno, señor Ollanta? 66 muertos. ¿Por qué murieron? Por defender su tierra”

OH: “Guadalupe, ¿tienes alguna otra pregunta o ya me retiro?”

P: “Hazle la pregunta al señor Ollanta, ¿por qué hubo 66 muertos producto del enfrentamiento?”

OH: “Bueno, muchas gracias por la entrevista, estoy acá para responder, pero a un malcriado no le voy a responder”

P: “A un cabrón y traidor como usted, tampoco le podía hacer tantas preguntas. Disculpe, porque usted es lo mismo que Alan García. Usted es un traidor, acuérdese. Usted es un traidor y un mentiroso”

VIDEO