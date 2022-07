Los nombres del chef español José Andrés y de la cantante estadounidense Britney Spears aparecen entre los nominados al Emmy al mejor documental en la 74 edición de los premios más conocidos de la pequeña pantalla, que se entregarán el 12 de septiembre.

La curiosa coincidencia, anunciada este martes por la Academia de la Televisión estadounidense, surge por la nominación de dos documentales que repasan la labor de ambos profesionales: por un lado el especial de The New York Times “Controlling Britney Spears” y por otro la cinta de Disney+ “We Feed People”, sobre el programa World Central Kitchen.

“Esta nominación es un homenaje a los millones de personas que trabajan para alimentar a otros en todo el mundo”, agradeció el chef al conocer la nominación.

Mientras que José Andrés autorizó y participó activamente en el filme de Disney+, Spears fue totalmente ajena al documental que analizó el control que su familia y un grupo de abogados ejercieron sobre ella durante más de 13 años de tutela legal, cuyos testimonios fueron decisivos en el proceso judicial que anuló ese mecanismo.

Ambas cintas competirán contra “The Tinder Swindler”, de Netflix; “Lucy and Desi”, de Amazon; y “George Carlin’s American Dream”, de HBO.

Algunos de estos títulos se han beneficiado de un cambio en la normativa de los Emmy que impide que los documentales que hayan competido en los Oscar puedan presentarse a los premios de la pequeña pantalla.

Por otra parte, en la categoría de mejor serie documental los nominados fueron “The Andy Warhol Diaries”, de Netflix; “The Beatles: Get Back”, de Disney+; “Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy”, de Netflix; “100 Foot Wave” de HBO, y “We Need To Talk About Cosby”, de Showtime.

El anuncio de los candidatos a los Emmy dejó al drama “Succession” como la gran favorita a los premios con 25 nominaciones, seguida de “Ted Lasso” y “The White Lotus”, ambas con 20.

“Succession”, que ya ganó en la categoría de mejor serie de drama en 2020, competirá este año con “Squid Game”, “Stranger Things”, “Ozark”, “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Severance” y “Yellowjackets”.

Con información de EFE.

