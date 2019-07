¡Otra vez! Empresario árabe ayuda a adolescente en coma que lo iban a desconectar si no pagaba

Síguenos en Facebook

El empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak vuelve a demostrar que es una persona de gran corazón al pagar la atención médica de un adolescente en coma que no tenía dinero de su recuperación.

Según el amigo del filántropo extranjero, Gilberto Rosas Landa, en la Clínica Americana de Juliaca donde estaba internado el menor le dijeron a su familia que si no pagaba lo iban a desconectar, dejándolo sin vida.

"Es un adolescente de 16 años que tuvo un choque en motocicleta y está en coma. No lo quisieron aceptar en hospital público por la gravedad de sus lesiones y lo llevaron a una clínica particular. No tenían para pagar la atención y les dijeron que lo desconectarían si no pagaban. Hicimos el pago de 8 mil soles para su atención", contó su amigo Rosas Landa en diálogo con CORREO.

Como se recuerda, el empresario árabe y su amigo se ganaron el corazón de los peruanos al ayudar a personas que más lo necesitan sin obtener nada a cambio.

¿Cuándo regresarán a Perú?

El amigo de Ahmed Mubarak dijo a CORREO que regresarán al Perú en agosto de este año para seguir ayudando a más personas. Su viaje será por Lima, Trujillo y Piura.

Como se recuerda, el empresario árabe tuvo un problema en su salud y tuvo que ser llevado en camilla a un hospital para que sea atendido de emergencia. Por fortuna, se encuentra en recuperación tras tener, según Gilberto Rosas, un cuadro severo a su temperatura.