Juan Manuel Manganaro decidió marcar la diferencia en plena crisis económica y sanitaria por el covid-19. El empresario, dueño de la empresa Grupo Gaman de Argentina, envió a más de 20 de sus trabajadores a Miami, Estados Unidos, con todos los gastos pagados con un solo objetivo: que se vacunen contra el virus.

“Debían mostrar solidaridad con quienes se quedaron acá. Fue algo que armamos con la consigna de que sea con mucho respeto”, le dijo a Clarín. Ellos tendrán que seguir haciendo sus labores desde el país norteamericano, pero lo más importante es que se inmunizarán.

Se trata de decenas de trabajadores de más de 40 años, pues se encuentran cerca del grupo vulnerable ante la pandemia. La noticia fue difundida el último jueves en La Nación y ocasionó comentarios de todo tipo dentro del rubro empresarial.

Serán 27 los empleados de la empresa que tomarán un avión y llegarán a Estados Unidos, precisamente a Miami y Houston, a fin de inmunizarse. El plan primario contemplaba el viaje de 30 personas, sin embargo, 3 se contagiaron de coronavirus a último momento.

“Yo mismo no viajé, porque me contagié de Covid. Y la verdad es que esta decisión, que la veníamos pensando desde que nos enteramos que en Estados Unidos se iba la gente a vacunarse, la terminamos madurando de golpe cuando yo terminé internado. Y mientras medía de manera obsesiva el nivel de saturación de oxígeno, me dí cuenta que poner a nuestra gente fuera de esa situación no era altruismo, era estratégico”, comentó Manganaro.

Se trata de la primera empresa que realiza las gestiones a fin de que sus empleados viajen y se vacunen. Esto incentivará la rápida recuperación de la empresa, puesto que sus trabajadores tendrán menor riesgo de desarrollar cuadros graves por el virus.

