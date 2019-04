“En el Perú no producen papeles para hacer origami”

Síguenos en Facebook

Transformar una simple hoja en una figura tridimensional es el arte de la papiroflexia, tan antiguo como el origen del papel. Se sabe que el arte de doblar papel nació en China, entre los siglos I y II d.C., y desde entonces esta forma de expresión ha ido evolucionando haciéndose cada vez más compleja.

Es por ello que diario Correo conversó con Jhordan Arauzo, origamista que quedó entre los cinco primeros puestos del International Origami Internet Olympiad, sobre su pasión de crear figuras tridimensionales con papel.

¿Hace cuánto tiempo haces origami? Empecé a mediados del 2013. Vi de casualidad en internet una pequeña figura de origami que no creí posible, porque imaginaba el origami como barquitos de papel; entonces, quise saber cómo era posible hacer esas figuras. Me dio cada vez más curiosidad, investigué más porque quería lograr las figuras que encontraba, que eran cada vez más complejas.

¿Cómo así te animaste a participar en el International Origami Internet Olympiad? Conformé un grupo de origami y me sugirieron que participe. Se trata de un concurso en línea, donde se da un registro y control de la participación para verificar que durante todo el proceso es la misma persona y evitar fraudes.

Quedaste en cuarto puesto entre cientos de participantes, ¿qué faltó para obtener el primer lugar? Las figuras que se presentan están sujetas a la interpretación que uno le da. Uno puede dedicarle más tiempo a una figura y cuantos más minutos se le dedique, esta puede adquirir nuevos y mejores detalles. Creo que ese factor me faltó y no me permitió alcanzar una posición mayor. Sin embargo, me siento feliz porque competí contra origamistas de todo el mundo.

¿Qué técnicas usaste en la realización de tus figuras? Empleé la técnica del teselado, que es como tejer papel. Esta consiste en hacer del papel una rejilla, con líneas verticales, horizontales y diagonales. Luego el papel se contrae siguiendo un patrón. También usé la técnica del origami 3D modular, donde se logra unir varias piezas para conseguir figuras más complejas. Hay que tener en cuenta que las figuras no siempre salen de un cuadrado, sino también puede ser de un hexágono o pentágono.

¿Cuáles son los países que lideran en papiroflexia? Los más importantes del mundo son China, Japón y Rusia, ahí están los más expertos del origami. Entonces, haber logrado estar entre los cinco primeros puestos ha sido causa de alegría.

¿Quiénes son los origamistas que admiras? Admiro a Eric Joisel, un origamista francés; también está Kamiya satoshi, uno japonés; y en Latinoamérica, imposible no dejar de mencionar a Román Díaz.

¿Elaboras tu propio papel para hacer los origamis? Sí. Lo que pasa es que en el Perú no producen papeles para hacer origami. Hay papeles pequeños y de baja calidad con los que no se podría hacer figuras complejas porque quedarían mal, por eso hago mi propio papel. En otros países que están entre los mejores tienen mejores calidades de papel para hacer origami. Descubrí el papel doble seda, que consiste en unir 2 o 3 papeles seda de diferentes colores o del mismo con goma o metilcelulosa, que se utiliza para pegar los papeles murales. Al unir estos papeles logras uno más resistente que se adapte para hacer figuras más complejas.

¿Cuáles son los beneficios de aprender origami? Desarrollas una visión espacial, creatividad, paciencia, control de las emociones. La papiroflexia sirve para tratar personas con mala conducta.

¿Cuánto tiempo le dedicas al origami? Depende. Hago más origami cuando estoy estresado o cuando se acerca un examen. Empezar una figura no es estresante, pero te puedes aburrir a la hora. En ese caso, lo dejas y lo retomas al día siguiente, esa es la forma de hacerlo. A veces cuando insistes en terminarlo en un día, arruinas el papel.

¿Hacer origami en el Perú es una práctica difundida? No. Esto ocurre porque en los colegios y talleres de arte te enseñan a hacer origami, pero lo máximo que ves es un barco o una grulla, nunca va más allá. Se imaginan el origami como hacer barquitos o aviones, lo cual causa aburrimiento, cuando existen figuras más interesantes.