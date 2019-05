Erick Osores acusó a Verónica Linares de no ayudarlo tras terrible caída en pleno set (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la tremenda caída que protagonizó Erick Osores en un set de televisión, el periodista deportivo se reencontró esta mañana con Verónica Linares, quien estaba grabando en ese preciso instante y difundió el video de su caída en las redes sociales.

Federico Salazar le dio la bienvenida al programa y le preguntó si ya estaba estable. "Muy bien muy bien. Pero yo conozco a otros que han dejado a la gente tirada y no han hecho nada", respondió Erick Osores en clara alusión a Verónica Linares.

"Un ratito, un ratito, un ratito. Espero que estés haciendo una broma", lo interrumpió la conductora de 'Primera Edición' con el rostro serio, a lo que Erick Osores respondió: "No, no es una broma".

Ante esta acusación, Verónica Linares no se quedó callada y aseguró que solucionarían el tema por interno. "No me vas a mí a venir a acusar, no me vas a acusar de no haberte socorrido. Es un lío entre los dos y las redes sociales nada más que ahorita lo solucionamos", finalizó la periodista.