​¿Es malo contar los sueños? La ciencia ofrece una explicación

Más del 70% de personas se siente tentado por la curiosidad de saber e investigar sobre lo que soñó la noche anterior. Pero ¿qué es lo que hay detrás de estas escenas nocturnas? Según los especialistas del psicoanálisis aseguran que cada persona recrea escenarios en su propio sueño, pero estos son basados netamente por la imaginación de cada persona. En suma, los sueños no son más que experiencias del pasado o sucesos que pensamos mucho durante el día o quizás algún recuerdo. Es decir, si tus sueños los cuentas o no, no afectará en nada. Lo único que debes hacer es actuar con prudencia para concretar tus sueños.

En realidad le dedicamos menos de un tercio de nuestra vida a dormir, por ello a veces es tan difícil recordar todo lo que soñamos. Nuestros sueños también se basan en un profundo deseo de hacer realidad lo que queremos. Algunas personas suelen escribir sus sueños ni bien de despiertan para que al levantarse del todo, puedan recordar con certeza qué fue lo que soñaron. A pesar de haber soñado miles de veces, es poco probable que la próxima vez te enteres que estás en un sueño.

CREENCIAS

Por otro lado, hay quienes tienen la costumbre o cábala que existen en algunas regiones de contar los sueños, especialmente si no fueron muy agradables, para así “alejar lo malo” y evitar que se conviertan en realidad.

