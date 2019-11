Ex Miss España contó que fue despedida tras anunciar que padece de cáncer de mama (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exmodelo Inés Sainz sorprendió al contar que fue despedida de una empresa de cosméticos, luego de dar a conocer en sus redes sociales que padecía de cáncer de mama.

Aunque no quiso revelar el nombre de la empresa que sería una pequeña compañía familiar de Bilbao, en donde trabajaba como directora de comunicación —y no como imagen, la también ex Miss España en 1997 confirmó que decidieron prescindir de ella al conocer su enfermedad.

Como se recuerda, Inés Sainz utilizó su canal de YouTube para contarle a sus seguidores sobre su enfermedad a finales de septiembre. Desde ese momento, a través de sus redes ha compartido día a día cómo vive la enfermedad y los diferentes tratamientos por los que pasa.

Precisamente, fue en su cuenta de Instagram donde hizo pública la decisión que tomó la compañía para la cual llevaba trabajando dos años y medio.

"Le he estado dando muchas vueltas y mi madre me educó como señora, así que no diré la marca. Eso que ganan. Pero no quiero destruir la reputación de una familia que sé que tiene una hija y ellos no han tenido en consideración la mía, pero yo estoy en rollo paz y amor", se escucha decir a Sainz en su video.

Asimismo, en comunicación con El País, la exmodelo bilbaína dijo que la empresa esperó a que terminara un trabajo que tenía con ellos y dos días después la despidieron. Además, Inés Sainz aseguró que la empresa quedó debiéndole 1000 euros e incumplió su contrato al no avisarle de su despido con un mes de anticipación.