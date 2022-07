“Brad Pizza”, Mauricio Diez Canseco, es uno de los empresarios más populares y mediáticos del país. dueño y fundador de la reconocida cadena de restaurantes Rústica que cuenta con más de 50 locales en todo el país.

Actualmente, Diez Canseco tiene 58 años y está casado con la modelo cubana Lisandra Lizama, quien forma parte de la agrupación musical las “Chicas doradas de Cuba”. Se trata de su tercer matrimonio, ya que anteriormente mantuvo una relación con la exreina de belleza Antonella de Groot, así como con Daysi Ontaneda. Entérate cómo llegó a amasar tal éxito en esta nota.

¿Cómo lo hace, cuál es el negocio?

Mauricio Diez Canseco creció en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según dio a conocer en una entrevista en 2014 al programa Empresarios Líderes de Claro TV, sus primeros pasos en el mundo de los negocios fue la venta de marcianos a una edad muy temprana c.

“Desde los 8 años comencé a vender marcianos. Siempre he sido vendedor (...) Paraba en el mercado o en los parques de Zárate (distrito de San Juan de Lurigancho) vendiendo marcianos. Mi mamá italiana me ayudaba a hacerlos. Ella me inculcó el valor del trabajo y mi papá me enseñó a tener una actitud mental positiva”, declaró.

De acuerdo con un reportaje de Magaly TV, “El rey de las pizzas” se desempeñó como taxista. Pero también realizó estudios en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega y obtuvo una maestría en Marketing y Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Este primer negocio le permitió a ganar la suficiente experiencia para abrir en un futuro la cadena de restaurantes Rústica. Al principio, Pastipizza funcionaba en diferentes garajes.

“El primero de ellos fue en Jesús María. Ahí empecé. Yo trabajaba como gerente en un banco. Y, para el negocio, me quitaba la corbata, me ponía un jean, compraba un kilo de harina y hacía la masa. Por eso ahora me dicen el ‘pizzero’”, declaró al programa Empresarios Líderes.

“Se fortaleció el negocio de la comida porque lanzamos las 5P: las pizzas, las pastas, las parrillas, los pollos a la brasa y los piqueos”, detalló al referido programa televisivo.

Este éxito le permitió implementar un bar, karaoke y discoteca en los restaurantes, concepto que se mantiene hasta la actualidad en las más de 50 sedes que hay en Lima y en todo el Perú. Adicional a esto, inauguró la cadena de hoteles Rústica, haciendo crecer mucho más su éxito.

Uno de sus principales aliados han sido los bancos, ya que el cumplir con el pago de sus respectivos préstamos le ha permitido obtener mayor financiamiento para abrir más sedes de su negocio, se animó a revelar el empresario que hoy goza de gran fama.

