​Facebook: no se puede cerrar sesión desde la web (FOTOS)

Recientemente usuarios de la red social Facebook han reportado que no se puede cerrar sesión de la versión web.

Cuando van a la opción de "cerrar sesión" primero aparece el siguiente mensaje: "El contenido solicitado no se puede mostrar en este momento. Es posible que no esté disponible, que el enlace seleccionado haya caducado o que no tengas permiso para ver esta página". Tras esto, aparece cargando la opción pero esto no concluye.

Ya han sido varios los usuarios que han utilizado la plataforma Twitter para dar a conocer la molestia de no poder cerrar sesión en la versión web de Facebook.