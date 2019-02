Jóvenes sufrieron terrible accidente al intentar tomarse un selfie mientras viajan en moto

Síguenos en Facebook

En Facebook se ha viralizado un desconcertante video en la que se ve a dos jóvenes cometer una gran imprudencia al tomarse un selfie mientras viajaban en motocicleta. Luego que los muchachos se grabaran, el conductor del vehículo perdió el equilibrio, produciendo que se estrellen contra el suelo.

El joven que iba manejando no se dio cuenta que se desviaba ligeramente, hasta subir a la vereda y luego chocó contra un pequeño bache que provocó que se estrellaran contra el pavimento que en algunas zonas estaba cubierto de pasto.

El video de este terrible accidente que pudo costarle la vida a los jóvenes fue publicado en Facebook, y los usuarios han expresado su malestar ante este hecho.

“Por poco y no la cuenta”, “chicos, se ven esto, no lo intenten”, “soy hay una vida, no la desperdicien”, son alguno de los comentarios de los usuarios.